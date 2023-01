Oggi è un altro giorno, Lucherini: "Ho dato fuoco a Sandra Milo"

24 gennaio 2023 a

Enrico Lucherini, uno dei più famosi addetti stampa italiani è stato ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Durante la lunga chiacchierata con la conduttrice, Lucherini ha raccontato alcuni aneddoti inediti sulle grandi dive del cinema italiano, tra cui Lollobrigida, Loren e Sandra Milo. E proprio su Sandra Milo, Lucherini ha raccontato un retroscena di quando fece prendere fuoco alla sua parrucca: "La Milo camminava vicino ad un tavolino e doveva litigare con Terzieff. Io siccome già sapevo che non funzionava il film in sé ho detto ‘Senti Sandra passa di là’ sapendo che con i capelli così lunghi con la parrucca che aveva bastava un niente che prendeva fuoco e partì subito una fiammata. Le parrucche dell’epoca erano piene di fili, filetti il dolore è venuto più dallo strappamento della parrucca che non dall’incendio".

Un episodio che in pochi conoscevano e che di fatto ha stupito la stessa Bortone che è rimasta stupita. Insomma un episodio che per fortuna non ha causato conseguenze alla Milo, ma che di certo la stessa attrice non ha dimenticato. Come del resto lo stesso Lucherini che ha voluto condividere con il pubblico in studio e con i telespettatori a casa questo curioso ricordo.