Oggi è un altro giorno, Valerio Scanu: "Mio padre meritava un funerale"

"Mio padre era uno che non è mai mancato ad un funerale, perché sono stati tutti obbligati a non poter andare al suo?": Valerio Scanu si è lasciato andare a un duro sfogo nello studio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Il cantante è stato ospite della trasmissione insieme alla madre Sonia. E insieme hanno ricordato il papà, Tonino, scomparso a soli 64 anni durante la pandemia. A rendere ancora più drammatica la perdita è stato il fatto che al funerale hanno potuto partecipare solo poche persone per via delle restrizioni che erano in vigore.

“Io non voglio fare polemica”, ha premesso il cantante. Che però poi si è sfogato: "La sera in chiesa c’era una marea di persone mentre noi siamo stati obbligati a essere solo in 25". Scanu, ex allievo di Amici e vincitore del Festival di Sanremo, ha voluto esprimere tutto il suo disappunto per quello che è successo dopo la morte del padre. La madre del cantante, invece, ha ricordato il marito con delle tenere parole: "La cosa più bella di Tonino è che mi faceva ridere, forse i matrimoni funzionano anche per quello. Poi lui era un artista, io ero la moglie di Tonino nel paese”.

Prima di presentare il cantante e sua madre, la Bortone ha lanciato una sarcastica battuta a Valerio Scanu. Spesso, infatti, i due si lanciano delle stoccate e delle battutine nel corso del talk. Per questo la conduttrice nel presentarlo ha dichiarato: “Io adoro la sua lingua biforcuta perché a me non piace essere buoni a tutti i costi, si è finti. Quindi mi sono chiesta da chi avrà preso e ho invitato anche la madre”.