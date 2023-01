Oggi è un altro giorno, Don Bruno mette imbarazza la Bortone: gelo in studio

23 gennaio 2023 a

a

a

Un'uscita infelice del suo ospite ha messo in imbarazzo Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Nello studio con lei l’amatissimo Don Bruno Maggioni, il prete diventato una vera e propria star del web negli anni scorsi e di recente visto come concorrente a The Voice Senior. L'uomo in passato era diventato un fenomeno del web dopo che il video di una sua esibizione sulle note di "Mamma Maria" a un matrimonio che stava officiando era diventato virale sui social.

"Italiani, anzi calabresi". Bortone, clamoroso sfondone in diretta Rai

In questi giorni, l’uomo si è fatto vedere sul piccolo schermo, in particolare al talent show di Antonella Clerici. Don Bruno si è presentato sul palco di The Voice Senior col brano "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli. Le sue qualità canore però non hanno convinto i giudici. Ad ogni modo, grazie alla partecipazione al programma, il prete ha avuto occasione di ottenere ulteriore visibilità. Serena Bortone lo ha invitato nella sua trasmissione per farsi raccontare un po’ della sua esperienza da uomo di chiesa, del suo rapporto con i fedeli e della sua carriera da “cantante”.

"Non voglio fare polemica, mio padre meritava questo?": Scanu, confessione choc

A un certo punto dell’intervista, il prete ha avuto occasione di collegarsi con la sua parrocchia e di scambiare due battute con la perpetua che lo segue da tanti anni. In quel momento ha rivelato alla conduttrice che insieme alla sua fidata collaboratrice spesso intona delle canzoncine, fra cui un pezzo che si è messo a cantare in diretta: “Domanderemo al signor curato se l’è peccato far l’amor. Con quelle belle non è peccato. Con quelle brutte è carità!”. Dopo la performance, la Bortone è apparsa in estremo imbarazzo: prima ha ridacchiato e poi si è portata la mano davanti alla faccia.