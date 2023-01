Le Iene, Teo Mammucari assente? Voce-bomba: "Con chi ha litigato"

25 gennaio 2023 a

Spuntano le prime indiscrezioni sull'assenza di Teo Mammucari nella puntata de Le Iene andata in onda ieri sera su Italia 1. Belen Rodriguez ha condotto il programma da sola, ma al pubblico non è stata fornita alcuna spiegazione. Si è venuto a creare, quindi, una sorta di mistero che ha lasciato i telespettatori perplessi. Se in un primo momento si era pensato al Covid o a un’influenza, poi il pensiero è andato su altre possibilità. Anche perché se il conduttore fosse stato male, la showgirl argentina lo avrebbe detto in puntata senza problemi.

"Teo Mammucari non c'è": mistero a Le Iene, retroscena esplosivo

Stando a quanto riportato da Tv Blog, Mammucari starebbe bene. Dunque la sua assenza in studio continua a essere un vero e proprio mistero. Secondo Dagospia, il conduttore avrebbe litigato con Davide Parenti, meglio conosciuto come il papà delle Iene, colui che ha creato e curato per tutti questi anni la popolare trasmissione di Italia 1. “A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show Davide Parenti”: ha fatto sapere Alberto Dandolo sul portale di Roberto D'Agostino.

Se fosse andata davvero così, adesso c’è da domandarsi se i due chiariranno o se questa lite porterà ad altri risvolti: Teo Mammucari potrebbe lasciare Le Iene? Nei prossimi giorni, comunque, potrebbero saltare fuori altri gossip oppure potrebbero arrivare dichiarazioni ufficiali dalle parti interessate. Per ora, comunque, si tratta solo di voci.