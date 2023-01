CartaBianca, Corona sconvolge Berlinguer: "Sono io", occhio alla foto

25 gennaio 2023 a

Come ogni martedì, la puntata di Cartabianca, su Rai3, si è aperta con il confronto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. La cosa curiosa è a un certo punto è stata mostrata una foto appartenente all’infanzia dello scrittore, che ha esclamato “sono io!” dinanzi al bambino in bianco e nero. Prima di questo momento più intimo e personale Corona ha commentato vari argomenti di stretta attualità.

A partire dallo sciopero dei benzinai, che il governo presieduto da Giorgia Meloni non è riuscito a sventare nonostante i tentativi. “Non ho ben capito per cosa è stato indetto - ha dichiarato lo scrittore - io ho una panda di 33 anni fa e la uso una volta al mese. Qualsiasi sciopero danneggerà sempre i cittadini”. In seguito Corona ha espresso la sua opinione su un tema caldo a livello politico, ovvero il rischio di dimissioni da parte di Carlo Nordio: “Lo stimo molto ma temo che abbia fatto un passo falso: il problema non è limitare le intercettazioni ma l’uso che se ne fa, serve una deontologia nell’utilizzo di questi strumenti”.

Infine Corona ha detto la sua su argomenti più “frivoli”, come il principe Harry e il successo per il suo lib o alquanto controverso: “C’è un po’ di pruderie, poi ha avuto una promozione planetaria incredibile ma io non lo leggerò. Se penso che un grande libro come il Gattopardo era rimasto trent’anni nel cassetto”.