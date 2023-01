Fabio Fazio e Antonella Clerici, "il gelo": caso a Rai 1

26 gennaio 2023 a

Ci sarebbe una certa tensione in casa Rai tra Antonella Clerici e Fabio Fazio, per la decisione dei piani alti di viale Mazzini di sospendere per una settimana The Voice Senior, lo show del venerdì sera di Rai 1 condotto dalla Clerici, in onda da due puntate (con ottimi risultati in termini di share: 4 milioni di telespettatori a serata).

Motivo del cambio di palinsesto? Antonellina, insieme a Amadeus e I soliti ignoti, dovrà fare spazio a Fazio e al suo speciale Binario 21, una serata di impegno civile per il Giorno della Memoria. Un grande evento, senza dubbio: al fianco del conduttore di Che tempo che fa ci sarà infatti Liliana Segre, senatrice a vita e testimone oculare dell'orrore della Shoah. A seguire, il film Un sacchetto di biglie, sempre in tema Olocausto. Qui, però, nasce il problema.

Secondo un retroscena di Davide Maggio, tra i più affidabili siti di gossip televisivo, Fazio inizialmente si sarebbe dovuto "limitare" allo spazio di Amadeus, lasciando inalterato lo "slot" di The Voice Senior. Poi la richiesta di prolungare lo spettacolo fino alle 22.30, di fatto rendendo impossibile la messa in onda dello show musicale della Clerici, a cui non sarebbe andata giù la decisione last minute di azienda e collega.

Peraltro, la conduttrice di E' sempre mezzogiorno non avrebbe gradito nemmeno lo scarso impegno della Rai nella promozione di The Voice Senior. Piove sul bagnato, insomma. E poco sarebbe servito a rasserenare gli animi la promessa di raddoppiare gli appuntamenti nella settimana prima del Festival di Sanremo (che porterà ovviamente a un nuovo stop): The Voice andrà in onda sia mercoledì 1 sia venerdì 3 febbraio, per recuperare il tempo perduto.