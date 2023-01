"Ma ti pare che...". Fiorello, la bomba su Sanremo

27 gennaio 2023 a

"Ci sono rimasto male", aveva detto Fiorello con volto tirato giovedì mattina a Viva Rai 2: qualcuno gli aveva appena soffiato lo scoop sugli ospiti della serata dei duetti al Festival di Sanremo. Sembrava, il suo, un attacco alla Rai: qualcuno, ai vertici di viale Mazzini o nello staff di Amadeus, aveva "cantato" rivelando alcuni nomi ai giornali, bruciando di fatto l'esclusiva a Fiore. Che poche ore dopo si è però rifatto con gli interessi, sganciando una bombetta. Una smentita che a molti è sembrata una clamorosa conferma sul super-ospite internazionale che salirà sul palco dell'Ariston per la kermesse che prenderà il via tra 10 giorni.

Nel toto-star nelle ultime ore sono volati nomi grossi: Ariana Grande, Carla Bruni, Alicia Keys, addirittura Jennifer Aniston e Madonna. Sarà molto probabilmente proprio Amadeus a ufficializzare la presenza nel corso di una intervista a Mara Venier per Domenica In. Fiorello, qualche ora fa, aveva lanciato un indizio: la super ospite è di origine italiana e non è Lady Gaga. Fuori una.

Oggi, nel programma mattutino di Rai 2, altro puzzino: "Tutti hanno scritto Madonna, ma ti pare che Madonna che va a Sanremo 2023?", Una smentita che non ha convinto nessuno, men che meno Biggio, spalla dello showman di Augusta: "Fiorello ha detto che Madonna va ospite...".