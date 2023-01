C'è posta per te, De Filippi incalza Alessandro: "Io apro"

29 gennaio 2023 a

Una storia che ha fatto parecchio discutere. A C'è posta per te una mamma di Paceco, provincia di Trapani, ha voluto recuperare il rapporto col figlio che non vedeva da dieci anni. Motivo? Essersi fatta un'altra vita e aver lasciato il marito. A chiamare Alessandro a C'è Posta per te, la madre e il fratello Salvatore. "Ti prego, ho sbagliato ad andare via ma adesso dopo dieci anni possiamo tornare a sentirci?", afferma la madre davanti al figlio e a Maria De Filippi.

Ma Alessandro è irremovibile: "Io posso perdonare tutto, ma non il tradimento. Lei ha tradito tutti, mio padre e i suoi figli", ha affermato Alessandro. La De Filippi con opera di persuasione poi è riuscita a convincere il ragazzo a concedere una telefonata alla madre: "Non ti sembrano tanti dieci anni di punizione? Cosa deve fare quella donna? Se dici sì a una telefonata io apro la busta".

E nonostante l'iniziale ritrosia del ragazzo, alla fine la busta è stata aperta anche con la spinta del pubblico che più volte non ha gradito le parole di Alessandro contro la madre. Il ragazzo ha accettato di farsi sentire ogni tanto con la sua mamma ma per il momento non vuole riallacciare i rapporti in modo continuativo.