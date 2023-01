C'è posta per te, il dramma: "Vincenzo morto nel sonno a 29 anni"

29 gennaio 2023 a

Botto di share per C'è Posta per Te facendo entrare in studio Charlize Teron. La star di Hollywood è stata la grande sorpresa per la signora Franchina, che ha perso in modo drammatico il giovane figlio Vincenzo, di 29 anni, morto a causa di un’aritmia. Il ragazzo è deceduto nel sonno. Dopo l’ingresso del marito di Franchina e la figlia Cristina, Maria De Filippi ha presentato il racconto: "Questa è una storia delicata. Vincenzo, che aveva soltanto 29 anni, va a dormire e nella notte muore di un’aritmia cardiaca. Il motivo per il quale sono venuti qui è far cambiare le cose della loro famiglia".



Perdere il figlio Vincenzo a 29anni ha causato sofferenze indicibili alla famiglia della signora Franchina. Cristina e il papà Alessandro hanno voluto fare una sorpresa a Franchina e Paolo, altro figlio della coppia, cercando in qualche modo di mettersi alle spalle per una sola sera la tragica morte di Vincenzo: "Alessandro mi ha raccontato che per la famiglia non è più possibile vivere bene" ha affermato Maria De Filippi presentando la storia. Alessandro e Cristina hanno voluto regalare Charlize Teron come sorpresa per Franchina e Paolo. Un gesto che ha riportato per un attimo il sorriso su una famiglia devastata dal dolore.