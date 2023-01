Domenica In, Amadeus "non l'ha detto": delusione e proteste

29 gennaio 2023 a

Ci si aspettava un grande annuncio su Sanremo, ma non c'è stato: per questo si è scatenata un'enorme ondata di protesta contro Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1. Come preannunciato a Viva Rai 2, Amadeus avrebbe dovuto rivelare durante il popolare programma della domenica il nome della misteriosa cantante internazionale di origine italiana ospite in una delle cinque serate del Festival. Tuttavia, dopo una lunga intervista, il conduttore ha lasciato tutti con l’amaro in bocca e non ha svelato alcun nome.

In compenso, il conduttore e direttore artistico della kermesse ligure è apparso al Tg1 per comunicare la presenza di due altri grandi ospiti: Peppino Di Capri il giovedì e Gino Paoli nella serata finale, dove celebrerà la sua straordinaria carriera. In collegamento dalla prima fila del teatro Ariston, Amadeus ha fatto una lunga chiacchierata con Zia Mara, lasciando tutti col fiato sospeso per quasi un’ora di trasmissione. Alla fine, però, il tanto atteso annuncio si è rivelato solo un bluff.

Da giorni, i telespettatori aspettavano di scoprire questa fatidica cantante. Proprio per questo, in molti poi hanno mostrato il loro disappunto sui social. In ogni caso, Amadeus ha confessato che ci sono ancora trattative in corso, per cui le sorprese non sono finite: “Da qui al 7 febbraio può succedere di tutto. Non posso dire nulla, ma accadranno cose belle”. Questo, però, non sarebbe stato sufficiente per far passare la delusione dei fan del Festival.