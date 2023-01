Da noi a ruota libera, Sabrina Salerno: "Un genio del male vicino a me"

29 gennaio 2023 a

"Avevo vicino il genio del male, cercava di manipolarmi. Poi me ne sono liberata": un racconto toccante quello fatto da Sabrina Salerno a Da noi a ruota libera, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini su Rai 1. "Agli esordi avevo vicino una persona che cercava di manipolarmi - ha confessato l'artista -. Agli inizi della mia carriera avevo vicino una persona che ha creduto in me, alla quale devo comunque dire grazie, tuttavia cercava di condizionarmi, mi voleva rendere incapace di intendere e di volere, era un genio del male".

"Questo capita a tanti dell’ambiente dello spettacolo, soprattutto quando si è giovanissimi - ha continuato la Salerno -. Sembra quasi una storia scritta, ma è così. Tuttavia, in sette anni ho saputo ricostruire tutto e sono riuscita a riprendermi un patrimonio (umano e professionale) che mi era stato sottratto. La giustizia è stata un po’ lenta, nel mondo dello spettacolo le leggi sono un po’ obsolete, poco chiare".

Grande commozione, poi, davanti al video messaggio di Claudio Cecchetto: "Sabrina ha una caratteristica umana incredibile: è una persona molto riconoscente, rarissimo nel nostro mondo" e a quello, del tutto inaspettato, dell’amica-collega Samantha Fox: "Sabrina ti auguro ogni bene. Sei amata, hai milioni di fan tra cui ovviamente ci sono anche io. Sei una grande professionista". "Io l’ho sempre ammirata - ha risposto la Salerno alla Fox -. Ho tante amiche colleghe forse perché sono priva di gelosia nei confronti delle donne, è quello che poi nella vita mi ha permesso di fare duetti solo con donne".