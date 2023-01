Netflix, addio account condiviso: come e quando cambia tutto

30 gennaio 2023 a

Stop alla condivisione dell'account Netflix fuori dalla cerchia familiare. Il colosso dello streaming, in una lettera agli azionisti, ha deciso per l'interruzione della pratica ormai alquanto diffusa. "Prevediamo di implementare la condivisione a pagamento (delle password tra persone che vivono in luoghi diversi, ndr) in modo più ampio" è quanto scritto nella sezione Product and Prices, "ad oggi, la diffusa condivisione degli account (più di 100 milioni) compromette la nostra capacità a lungo termine di investire e migliorare Netflix, nonché di costruire i nostri affari".

Cosa cambia dunque? Con l'introduzione delle modifiche il termine "nucleo familiare" verrà rivisto. In sostanza in futuro si intenderà un gruppo di persone che vivono nella stessa casa. Per capirlo, nei test condotti negli Stati del Sud America il luogo di connessione è stato rilevato tramite l'indirizzo IP. Se però l'anomalia fosse persistita per due settimane gli utenti avrebbero ricevuto una notifica con la proposta di cambiare l'indirizzo predefinito oppure di versare una tariffa aggiuntiva per poter utilizzare l'abbonamento in entrambe le abitazioni.

Ancora incerto l'ammontare dell'aumento anche se si parla di circa un quarto del prezzo di un piano Standard (che supporta due dispositivi contemporaneamente), quindi circa 4 dollari. Se Netflix si attiene a questa pratica, ogni account secondario potrebbe costare circa 4 euro, per arrivare probabilmente a 6 nel piano Premium (quattro dispositivi collegati contemporaneamente). Infine, Netflix ha creato una funzione di trasferimento del profilo. Questa permetta a un profilo condiviso di trasferire la cronologia delle visualizzazioni e i consigli a un nuovo account indipendente. Questo nuovo account può quindi essere aggiunto al piano di abbonamento Standard o Premium di qualcun altro come membro extra (con condivisione della password a pagamento), oppure essere un vero e proprio nuovo account indipendente.