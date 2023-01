Nikita Pelizon umiliata: "Sotto le coperte...", le parole della madre

30 gennaio 2023 a

Nikita Pelizon è uno dei concorrenti più ambigui di questa edizione del Grande Fratello Vip. I familiari e i fan di quella che è stata ribattezzata “la fata dei boschi” - perché professa “peace&love” e poi alla fine si rivela spesso una “vipera travestita da hippie” - sono assillanti e vedono il marcio ovunque. Non si rendono conto che così facendo vanno contro gli interessi di Nikita, che rispetto all’inizio sta perdendo sempre più consensi proprio per i suoi atteggiamenti ambigui e per il clima pesante che la circonda.

Nelle ultime ore la madre Sabrina ha fatto un appello molto accorato alla produzione del GF Vip, partendo dal fatto che la madre di Luca Onestini sia intervenuta a gamba tesa nella scorsa puntata per difendere il figlio proprio da Nikita. “Vogliamo fare qualcosa? Noi, come famiglia - è lo sfogo della signora Sabrina - abbiamo assistito in diretta ad uno spettacolo aberrante. La signora Carla (madre di Onestini, ndr), in diretta nazionale ed in prima serata, si è permessa di rivolgersi così a nostra figlia: ‘Ti saresti meritata un Antonino, che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo’. Tali parole, sono un’offesa per tutte le donne, non solo per Nikita”.

“Siamo consapevoli - ha aggiunto - che non esistono né figli ne genitori perfetti e questo teatrino mediatico, messo in atto dalla signora Carla, non rende onore né alla vostra trasmissione né alla tv in generale. Gli unici che possono chiarire la situazione e far emergere la verità siete voi. Infine una richiesta ad Alfonso Signorini e agli autori: “Esistono infatti, molti video che attestano come Nikita non rispecchi la vergognosa descrizione che Luca Onestini e la madre Carla le hanno ‘cucito’ addosso”.