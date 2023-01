Bella Ma', gaffe hard sulla Clerici: gelo in studio, come reagisce Diaco

30 gennaio 2023 a

Pierluigi Diaco ha rischiato un “incidente diplomatico” in Rai a causa della battuta di una delle ospiti fisse del suo talk show. Nella prima puntata della settimana di Bella Ma’, su Rai2, si è parlato ampiamente del Festival di Sanremo 2023, che è ormai alle porte. Tutti aspettano la settimana della kermesse canora con un certo fermento, soprattutto alla luce del fatto che il cast selezionato da Amadeus è di un livello altissimo.

Mentre si parlava di Sanremo, Antonella Elia si è lasciata sfuggire una battuta che voleva essere chiaramente divertente, ma non è riuscita nel suo intento, dato che in studio è calato il gelo. “Parlando di gaffe - ha dichiarato la showgirl - non si può non citare Antonella Clerici che a Sanremo 2010 per lasciare la pubblicità ha detto ‘tra poco la do’”. Praticamente nessuno ha riso, con Diaco che ha tagliato corto e cambiato subito argomento per evitare polemiche: “Non farmi litigare con la mia amica Antonella Clerici”.

Archiviato in fretta l’argomento, ci si è soffermati sui duetti che sono stati annunciati da Amadeus e Gianni Morandi nel corso di Viva Rai2, lo show di successo condotto da Fiorello. Praticamente tutti i duetti saranno molto interessanti, ma alcuni sono semplicemente imperdibili, come quello tra Giorgia ed Elisa oppure quello tra Ultimo ed Eros Ramazzotti.