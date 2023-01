Fazio, "che figura di m***a": Striscia bombarda Che tempo che fa

31 gennaio 2023 a

C'è anche Fabio Fazio tra le segnalazioni di gaffe dei telespettatori di Striscia la notizia. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci ripropone l'imbarazzante lapsus del conduttore di Che tempo che fa, che domenica sera su Rai 3 ha accolto in studio Carlo Cracco nel peggiore (e più esilarante) dei modi.

"Dev'essere l'aria di Rai 3 - ironizza dallo studio Enzo Iacchetti, che pochi secondi prima aveva mandato in onda la gaffe di Camila Raznovich a Kilimangiaro -. Sentite cosa esce dalla boccuccia di pretino Fazio...".

Ed eccolo, il lapsus: "Carlo Cacco...". "Eresia! - se la ridono Iacchetti ed Ezio Greggio - Accostare il nome di un grande chef all'ammenda di Vittorio Brumotti (lo spericolato inviato in bici di Striscia, ndr)". Gran finale con rispolvero di un mitologico fuori onda di Emilio Fede ai tempi della direzione eroica del Tg4. "Con una gaffe così, è proprio il caso di dirlo: che figura di m***a...". Eggià.



Per la cronaca, l'ospitata del super chef diventato famoso al grande pubblico come severo giudice di Masterchef ha fatto chiacchierare i telespettatori anche per il nuovo look di Cracco, visibilmente più "slanciato". "Sei dimagrito, Carlo, come mai?", chiede Fazio. "Forse lavoro troppo", è la risposta del mago della cucina che sta per tornare in video su Amazon Prime con Dinner Club, insieme a Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Come non detto.