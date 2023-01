L'aria che tira, "str***! Denunciami". E crolla a terra: Myrta Merlino sotto choc

31 gennaio 2023 a

Il dramma di una signora e di una regione a L'aria che tira. La signora Angela è moglie di un autista dell'Atm, l'azienda partecipata di trasporto del Molise guidata da un imprenditore del luogo, Giuseppe Larivera. I dipendenti accusano di non venire pagati da mesi, l'uomo ammette di avere 3 euro sul conto corrente e di essere costretto a chiedere 100 euro al figlio per poter andare a lavoro. Quindi Myrta Merlino chiede di poter parlare direttamente con la moglie.

"Sono anni che fanno questa cosa della gara, è uno scaricabarile tra Regione e azienda - accusa, in lacrime -. Angela è stanca, di litigare con il marito perché non arrivano i soldi a casa. Di sentire la regione che dovrebbe impugnare tutto e invece dice: eh, dobbiamo vedere il tavolo. Sono 4 mesi, sono stanca di mandare mio marito a lavorare con i soldi dei miei familiari, dei miei figli. Io non posso farmi curare perché la regione non paga".





Quindi la signora si rivolge direttamente a Larivera: "Mi sa che lei non ce l'ha la coscienza, lei è un vigliacco. Lei è uno str***o! E mi vada a denunciare, che in galera ci mangio e ci bevo. Sono dieci anni che i sindacati ci aiutano. La regione che ci dice? Abbiamo pagato Larivera. E Larivera che ci risponde? Aspetta ciccirì". Angela poi si accascia a terra, stravolta dalla rabbia e dalla stanchezza. "Io oggi che mangio?", grida mentre l'inviata cerca di sostenerla e consolarla.