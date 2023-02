Antonella Clerici, la toccante confessione: "Cresciuto in orfanotrofio"

01 febbraio 2023 a

“È cresciuto in un orfanotrofio e proprio lì ha iniziato a coltivare la passione per la musica perché gli hanno insegnato a cantare”: Antonella Clerici non è riuscita a trattenere la commozione quando ha parlato di un concorrente di The Voice Senior, Mario di 83 anni, apparso in una delle puntate precedenti del programma. La conduttrice si è collegata con Alberto Matano a La Vita in diretta su Rai 1 e ha lanciato la puntata del suo show musicale in onda eccezionalmente stasera.

Dopo che la Clerici ha raccontato commossa la storia di Mario, lo stesso Matano si è detto molto colpito. E ha detto: “Ha avuto un inizio doloroso perché è stato abbandonato”. Poi è stato mandato in onda un estratto dell’esibizione di Mario in una delle puntate precedenti del talent. Nel filmato si è visto il concorrente anche raccontare la sua storia, dichiarando: “Sono nato nel 1939. Mia mamma era da sola, è stata costretta a lasciarmi in un orfanotrofio perché a quei tempi una donna sola con un figlio non era ben vista”.

"Mi ha colpito la delicatezza con la quale ha raccontato la sua storia", ha commentato la Clerici dopo il filmato, sottolineando: “A 83 anni di vita vissuta Mario ne ha tanta, comunque sia stata la sua vita. E, nonostante tutto, la musica per lui è sempre stata consolatoria”. Poi si è passati alla storia di un altro concorrente, un sacerdote, che però non ha superato le audizioni: "Ecco il vero spirito di The Voice Senior - ha commentato la conduttrice - ai concorrenti non importa se non passano le audizioni al buio, l’importante è partecipare e divertirsi, io stessa mi diverto da morire".