Mentana vede Scanzi a Otto e mezzo: "Pantegana o...?"

Sorpresa per il pubblico di Otto e Mezzo. Nella puntata di mercoledì 1 febbraio Andrea Scanzi ha sfoggiato un look insolito. Il giornalista collegato con Lilli Gruber si è presentato con una capigliatura alquanto diversa da quella da sempre portata: un caschetto. E in men che non si dica i social non hanno perdonato. Tanti i commenti ironici piovuti su Twitter. "Ma cosa è accaduto ai capelli di Scanzi?", si chiedono gli utenti.

Non mancano neppure i meme che lo paragonavano ad Antonio Albanese-Cetto la Qualunque, a quelli che ritrovavano la stessa zazzera in una performance di Elio e le sue Storie tese. E ancora: "Ma Scanzi ha una pantegana sdraiata in testa?", "Il 41 bis andrebbe dato al parrucchiere di Scanzi". Diversi però concordano che quello indossato dalla firma del Fatto altro non sia che un "parrucchino". Lo stesso Enrico Mentana, condividendo su Facebook l'articolo sui commenti social alla capigliatura di Scanzi, qualche interrogativo se lo pone.

Look a parte, il giornalista si è soffermato sul caso Donzelli-Delmastro, arrivando anche lui a contestare il loro atteggiamento sul 41-bis per Alfredo Cospito. "In un Paese normale - ha detto - non solo Donzelli e Delmastro non avrebbero mai raggiunto quello che hanno raggiunto politicamente ma si sarebbero dovuti dimettere". A suo dire tutto questo "è la conferma che abbiamo una classe dirigente sconfortante, verbalmente violenta. Grave anche il contenuto di quello che ha detto Donzelli, uno non ci può passare sopra".