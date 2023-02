Forum, Maria vessata dal marito? La Palombelli sbotta: caos in studio

02 febbraio 2023 a

Un caso che ha creato la polemica quello andato in onda a Forum, nella puntata di giovedì 2 febbraio. Su Rete 4, davanti a Barbara Palombelli e ai suoi ospiti, è stata Maria a raccontare la sua storia. La donna si è rivolta al giudice perché stufa delle continue vessazioni del marito, fissato sul risparmio energetico. Un racconto surreale quello della protagonista che ha scatenato non poca ilarità in studio. Tutta colpa della stravaganza delle richieste avanzate dal signor Pietro.

"C’erano una volta - è intervenuta la conduttrice - le buone abitudini: si spegneva la luce, si usava lo scaldabagno solo a bisogno. A volte però è un obbligo e diventa un’ossessione, come nel caso di oggi". La stessa Palombelli in passato, da giovanissima, ha deciso di fare economia: "È capitato a tutti nella vita di avere poca disponibilità di denaro, oppure di voler insegnare ai propri figli di mangiare spendendo poco. Quando sono andata a vivere da sola mi facevo la minestrina con il dado che costava zero, poi la pasta si gonfiava e diventava un pasto per dieci persone".

Eppure a volte la questione rischia di diventare patologica: "Ci sono però anche persone che hanno ma sono avare". Parole che non hanno fatto ricredere il signor Piero, che a quel punto ha scatenato il putiferio in studio. Paolo Ciavarro, da anni nel cast della trasmissione, si è limitato a scuotere la testa mentre altri hanno dato ragione a Maria.