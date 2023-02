Viva Rai 2, Fiorello scatenato: "Fatti i c***i tuoi", con chi ce l'ha

03 febbraio 2023 a

a

a

Da Sanremo a Diaco, fino a Joe Biden. E' un Fiorello scoppiettante quello che genera il caos a Viva Rai 2, il suo fortunatissimo spettacolo mattutino su Rai 2. Lo showman siciliano prende spunto dalle notizie di attualità, anche quelle più serie, per strappare una risata ai telespettatori a casa e nel bar capace di bloccare il traffico di Roma.

"Chiedi scusa". Diaco è un caso in Rai: Cattelan e Fedez lo sfottono | Video

Sui giornali si parla di una proposta di pace tra Ucraina e Russia, avanzata niente meno che dal presidente americano Joe Biden in persona. Potrebbe essere il momento della svolta in un conflitto che si avvia ormai al primo anno di durata, ma che non è privo di incertezze né fonte di perplessità. La Casa Bianca, infatti, pur di convincere Mosca a terminare le ostilità, vorrebbe convincere Kiev a cedere al nemico Vladimir Putin il 20% dei suoi territori. In attesa di conoscere l'eventuale risposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Fiorello ci fornisce la sua: "Biden, scusate, posso dire la mia? Ma perché non ti fai il 20 per cento di…". Conclude la frase il pensionato Ruggero Del Vecchio: "Di caz***i tuoi!".

La giovanissima Meloni da Fiorello, "Ma signora!": un'intervista clamorosa | Video

Ovviamente, la frase forte è soprattutto una occasione per prendere simpaticamente in giro Pierluigi Diaco, il conduttore di Bella Ma' assai chiacchierato in settimana per il suo codice anti-parolacce. "Ma sei impazzito? - sbotta per finta Fiorello - Scusate, cioè Diaco per molto meno nel suo programma ha fatto l’inferno. Io che dovrei fare? Ti dovrei dare il 41 bis?".

Altra battutaccia su Diaco quando Enzo Paolo Turchi ha rivelato che i vertici Rai avevano provato a cacciare lui e la moglie Carmen Russo perché il loro balletto era un po' troppo spinto. "Lo so, sai chi era? Il nonno di Diaco…", commenta Fiorello sollevando un'ovazione.