The Voice Senior, Patrizia umiliata. Giudici "inguaiati": chi è davvero

Questa volta i giudici di The Voice Senior hanno rischiato davvero grosso. "Colpa", si fa per dire, di Patrizia Capone, signora di 62 anni stroncata dopo la sua esibizione sulle note di Patty Pravo. Una umiliazione bella e buona, quella inflitta da Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, i Ricchi e i Poveri e Clementino, che ha fatto imbufalire Antonella Clerici, mai vista così furiosa con i suoi vip.

La signora Patrizia infatti, da Taranto, ha un passato del tutto particolare: è una poliziotta, ex sottufficiale in pensione, che fuori servizio ha sempre coltivato una passione speciale e travolgente per musica e canto. Sul palco di Rai 1 ha deciso di portare un brano non scontato della mitica Nicoletta Strambelli in arte Patty Pravo, Tutt'al più. La canzone è impegnativa, l'interpretazione della concorrente di assoluto rilievo. O almeno questo pensano la Clerici e molti telespettatori, che commentano la puntata in diretta su Twitter. Non per i giudici, però, che sorprendentemente non sembrano apprezzare. Dietro le quinte, inquadrata dalle telecamere, Antonellina sbotta: "Ma perché non si girano che è bravissima?".

Alla fine, Patrizia viene eliminata senza che nessuno dei giudici-coach si sia girato sulla poltrona. Il suo viso sul palco è la maschera della delusione. Quello della Clerici, invece, è trasfigurato dalla rabbia: "Vi siete inguaiati bene, lei è un’ex sottoufficiale della polizia", ha ammonito simpaticamente i giudici prima di rimproverarli ben più seriamente. "Voi perché non vi siete girati? Ha cantato benissimo, allora non capisco niente io?".



Di fronte alle rimostranze della conduttrice, i coach si sono dimostrati un po' imbarazzati. Clementino è rimasto in silenzio, Angela e Angelo dei Ricchi e poveri spiegano: "Forse la voglia di fare bene ti ha fatto sforzare un po'". Loredana Bertè e D'Alessio ripetono praticamente la stessa tesi: "Canta bene, bella voce, però non mi è arrivata al cuore", "Hai messo più voce che cuore, comunque sei stata brava". Non abbastanza, però.