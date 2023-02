"Mando a fanc***o la Bertè". The Voice Senior, riconoscete questa donna?

04 febbraio 2023 a

"La mando a fan***o". Non va troppo per il sottile Aida Cooper. A 74 anni, partecipa come concorrente a The Voice Senior, il talent musicale "over" di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Piccolo particolare: non è una sia pur talentuosa dilettante allo sbaraglio stile Corrida, ma una delle più apprezzate professioniste della musica italiana, da 50 anni. Per l'esattezza, è "la voce" per eccellenza tra le coriste, con collaborazioni di straordinario successo con, tra le altre, Mia Martini e Loredana Bertè. E proprio alla Bertè rivolge prima di esibirsi una simpatica minaccia: "Se non mi riconosce la mando a fan***o". Il rischio a The Voice Senior è sempre dietro l'angolo: non sempre infatti i giudici sono in grado di riconoscere alla cieca la voce di un vip, visto anche l'alto rischio dell'effetto imitazione.

La Cooper ha cantato per Zucchero, Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Fausto Leali, Riccardo Cocciante, Edoardo Bennato, Francesco De Gregori e Iva Zanicchi, praticamente il Gotha della musica italiana. A livello affettivo, però, il legame con la Martini e la Bertè non ha eguali. "Per mantenermi a Milano ho iniziato a fare del piano bar e il batterista che lavorava con Mimì mi propose di fare la corista per lei - ha ricordato -. Ho conosciuto Mia Martini, l’incontro più importante della mia vita. Quando facevo i cori per Mia c’era anche Rossana Casale… Loredana ci faceva il filo e voleva che andassimo con lei. Tanto ha insistito che alla fine è riuscita a portarci via da Mimi".

"Saranno 50 anni che conosco Loredana. È dal '79 che lavoro con lei, abbiamo fatto un sacco di serate, un sacco di tournée e un sacco di litigate, ma ci vogliamo bene. Se non mi riconosce la mando a fan***o in diretta!". Non è andata fortunatamente così, perché Aida, interpretando Non farti cadere le braccia di Bennato, ha fatto girare Loredana a tempo di record.