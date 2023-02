Fiorello, lo sfottò a Pierluigi Diaco: "Scusate, per molto meno..."

Claudio Brigliadori 04 febbraio 2023 a

Lo sport preferito a Rai 2? Prendere in giro Pierluigi Diaco. A viale Mazzini l’ultima settimana prima del delirio di Sanremo è stata animata, crediamo piuttosto a sorpresa, dal caso Bella Ma'. Per chi se lo fosse perso, occorre fare un passo indietro: la signora Raffaella, in studio nel programma pomeridiano di Diaco, pronuncia le seguenti parole: «Che p**e che siete!». Il dibattito si blocca, il pubblico prima rumoreggia costernato poi ammutolisce. Diaco, serissimo, la redarguisce: «Oh oh oh, Raffaella... Non si possono dire parolacce».

Potrebbe finire qui, con un sorriso, ma il conduttore ci tiene parecchio e non si accontenta dello «Scusa» pronunciato subito dalla signora. «Te lo vieto assolutamente e mi scuso con il pubblico. Chiedi scusa al pubblico. Le parolacce a Bella Ma' non si dicono e quindi da domani sei in punizione per una settimana». La reprimenda, tra il serio e il faceto, prosegue per alcuni lunghissimi secondi. Il giorno dopo, in seconda serata, Fedez è ospite di Alessandro Cattelan a E poi c'è Cattelan. Il rapper attacca il leghista Pillon senza lesinare volgarità: «Mi stava sui cog***» e «Non hanno trovato un c*o». Gancio perfetto per l’ex conduttore di X Factor, che gli ricorda: «Non possiamo dire parolacce. Diaco è vigile».

E tutti si sganasciano. Il colpo più basso al povero Pierluigi arriva forse da Fiorello, che a Viva Rai 2 si lancia in una intemerata contro il presidente americano: «Biden, scusate, posso dire la mia? Ma perché non ti fai il 20 per cento di...». Conclude la frase il pensionato Ruggero: «Di caz**i tuoi!». E Fiore finge di indignarsi: «Ma sei impazzito? Scusate, cioè Diaco per molto meno nel suo programma ha fatto l’inferno. Io che dovrei fare? Ti dovrei dare il 41 bis?». E pensare che Diaco chiedeva soltanto un po’ di educazione.