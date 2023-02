In onda, fango di Floris sul governo Meloni: "Immaturi e impreparati"

05 febbraio 2023 a

Giovanni Floris ospite a In Onda, su La7, nella puntata del 5 febbraio attacca il governo Meloni: "Una maggioranza che si è dimostrata immatura, impreparata, impulsiva. Ci sono tanti temi che stanno vicini ma non sono lo stesso tema. Tutto si mischia e si digerisce male. Donzelli crea il caos con il suo intervento, la Meloni chiede di abbassare i toni ma non dovrebbe essere lei. Lei ci deve dire chi ha sbagliato dal suo punto di vista. Non è il presidente della Repubblica", insiste il conduttore di DiMartedì. "Le ipotesi sono due o l'ha avvertita o no. Io penso che possono essere tutte e due le cose".

"Ringraziamo il cielo che c'è un contesto economico che ci costringe a essere attaccati a un'Europa più civile", continua Floris. "Se non fosse così saremmo in grado noi di non scivolare verso l'Ungheria? è l'unico campo nel quale questo governo ci ha tenuto insieme alla Francia e alla Germania". Quindi conclude Giovanni Floris: "Dove saremmo se non ci fossero stati Prodi, Ciampi, Giuliano Amato? Ringraziamo il cielo...".