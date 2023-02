Verissimo, Ricciarelli sfotte D'Urso: "Ti dico una cosa...", gelo dalla Toffanin

Roberto Tortora 06 febbraio 2023 a

Barbara D’Urso, conduttrice e volto storico di Canale 5, per ovvi motivi è spesso al centro dell’attenzione mediatica, ma ormai è talmente iconica da scatenare attenzioni e imitazioni anche quando non c’è! L’occasione per “evocarla” si materializza nel salotto pomeridiano di Verissimo. Durante l’ultima puntata, infatti, ospite d’eccezione è stato Katia Ricciarelli, che ha concesso un’intervista a 360 gradi alla conduttrice Silvia Toffanin e sul finale ha regalato un momento esilarante al pubblico: “Ti ammiro molto – ha detto la Ricciarelli rivolgendosi alla conduttrice -, hai grande classe, non ce ne sono come te. Dai, ce ne sono poche, non me ne vogliano le altre, ma io dico la verità. Veramente. Ora ti faccio una cosa…”. E via, la soprano si è toccata il petto e ha bisbigliato “Il mio cuore”. La Toffanin ha subito compreso e, a sua volta, ha scherzato di rimando: “Il mio cuore è tuo e del tuo pubblico”. Una scenetta improvvisata, che è stata una chiara imitazione del gesto di saluto di Barbara d’Urso, ormai diventato un simbolo e accompagnato dallo slogan “Col cuore”.

Dal faceto al serio, durante la sua intervista Katia Ricciarelli ha toccato temi più intimi della sua vita, come le precarie condizioni di salute di sua sorella, già accennate quando l’anno scorso è stata concorrente del Grande Fratello Vip: “Mia sorella – ha spiegato a Verissimo – è chiusa in una Rsa, vado a vederla, ma non c’è, è su una sedia a rotelle, ma non c’è. Ogni tanto vedo una luce nei suoi occhi, sembra che capisca qualcosa, ma non so che fare e sorrido. Un gesto mi ha colpito, avevo un capello sul cappotto e lei ha fatto di tutto per tirarmelo via. Un gesto di un affetto che non ti sono neanche spiegare. Dai parliamo di cose allegre”.

Silvia Toffanin l’ha, quindi, subito accontentata, spostando il focus sull’amore e sulle grandi relazioni del passato, tra cui quella con il tenore José Carreras e, ovviamente, con Pippo Baudo: “Ho avuto anche tanti flirt, comunque sono stata innamorata solo di Carreras e di Pippo. Con lui sognavo di diventare mamma, ma quando non è stato più possibile non ho sofferto tanto. Se non puoi, non puoi. Io volevo invecchiare con lui. Il silenzio, però, ammazza ogni rapporto, a noi a un certo punto è mancato il dialogo. L’ultima volta che ci ho parlato? Il 7 Giugno scorso, in occasione del suo compleanno. Gli ho fatto gli auguri. A Pippo sono molto grata, gli auguro di stare bene sempre”.

Infine, la rivelazione della Ricciarelli su un possibile ultimo amore, mai sbocciato davvero, nella casa del Grande Fratello Vip: “Quando ero lì – ha raccontato la cantante – avevo una persona che mi stava a cuore e con la quale avrebbe potuto esserci una cosa più seria. Ma quando sono uscita dal GF non mi andava più. Ho pensato che non potevo mettermi con una persona solo perché ho gli anni che ho e perché devo avere una sistemazione. Ho detto no, meglio stare soli”.