Oggi è un altro giorno, Elodie mette in imbarazzo la Bortone

“Ho visto che Serena si è divertita tanto ieri, brava Serena": Elodie ha messo in imbarazzo la Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Ieri, infatti, la cantante in gara al festival di Sanremo ha organizzato una festa a cui ha partecipato anche la conduttrice. E la cantante ha rivelato subito che la Bortone alla festa si è scatenata. A quel punto la presentatrice ha replicato: “Va detta una cosa, adesso mi pare brutto, sembra che una si voglia vantare che va alle feste...invece insomma potrebbero dirmi ‘c'hai un’età riposati’, devo dire che invece c’era un bellissima atmosfera. Veramente good vibes”.

Elodie, poi, ha ammesso che non c’è un’età per divertirsi, anzi. Dopo questo breve siparietto, l’inviato del programma, Domenico Marocchi, ha intervistato Levante, Giorgia, i Coma_cose e Ariete. Quest’ultima ha svelato un curioso aneddoto sulla sua famiglia. Da circa un annetto porta la fede della mamma, che però non ha un significato preciso: semplicemente la madre, dopo la separazione dal padre, le ha regalato quell’importante simbolo.

Un altro simpatico momento c'è stato con l’irruzione di gIANMARIA nello studio. La conduttrice non se lo aspettava, tanto da esclamare stupita: “Tu che ci fai qui?”. Il giovanissimo cantante vincitore di Sanremo Giovani si è detto pronto ed emozionato e sul suo brano ha spiegato: “Non la definirei troppo una canzone d’amore, diciamo che dicono che è una delle quattro-cinque canzoni che non parlano d’amore al Festival. È una messa a nudo mia, in un momento di debolezza dell’anno scorso. Ho avuto molta paura per un istante, sono cambiate tantissime cose”.