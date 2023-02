Il Cantante mascherato, clamoroso in Rai: chi chiama Milly Carlucci

01 febbraio 2023 a

Giuria al completo al Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Rispetto allo scorso anno il parterre dei giudici sarà rinnovato al 50%. A restare saranno Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, mentre non faranno più parte del cast Arisa, tornata ad Amici, e Caterina Balivo, impegnata su La7 al timone di Lingo – Parole in gioco. Chi arriverà al loro posto? DavideMaggio.it ha svelato in anteprima i sostituti.

Una delle new entry sarà Christian De Sica, secondo le anticipazioni. L'altra invece potrebbe essere la conduttrice e giornalista Serena Bortone, al timone di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Si completerebbe così, quindi, il quadro della giuria. A tutti loro dovrebbe aggiungersi, poi, Iva Zanicchi. Anche se non si sa ancora che ruolo le verrà assegnato.

Nel frattempo, pare che i vertici Rai abbiano deciso di posizionare lo show al sabato sera, mentre su Canale 5 andrà in onda uno dei programmi più seguiti di Maria De Filippi, Amici. Questo porterà inevitabilmente a uno scontro sugli ascolti tv. Per le due conduttrici, comunque, non si tratterebbe della prima volta. Già nei mesi scorsi sono state protagoniste del duello del sabato sera con Ballando con le Stelle e Tu si que vales.