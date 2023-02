Sanremo 2023, share da record: "Non accadeva dai tempi di Pippo Baudo"

10 febbraio 2023 a

Tendenza positiva confermata. La terza serata di Sanremo, quella andata in onda giovedì 9 febbraio su Rai 1, registra una media di 9.240.000 spettatori con il 57,6 per cento di share. L'anno scorso, la media d'ascolto della terza serata fu di 9.369.000 con il 54.1 per cento di share. Un vero e proprio successo se si considera che la media ottenuta è la più alta per una terza serata del festival dal 1995, quando l'edizione condotta da Pippo Baudo con Claudia Koll e Anna Falchi raggiunse il 60.52 per cento.

Più nel dettaglio, la prima parte della terza serata della kermesse, dalle 21.25 alle 23.31, ha ottenuto 13.341.000 spettatori con il 57,2. Mentre la seconda parte, dalle 23.40 all'1.59, ha registrato 5.584.000 spettatori con il 58.4 di share. L'anno scorso, la prima parte della terza serata, dalle 21.30 alle 23.42 era stata vista da 12.849.000 spettatori con il 53.2 e la seconda parte, dalle 23.46 all'1.46, aveva ottenuto 5.455.000 spettatori con il 56.8 per cento.

Record storico era già stato raggiunto da Amadeus durante la prima serata. Martedì, infatti, il Festival ha toccato quota 10.757.000 telespettatori con il 62,4 per cento di share. "È una giornata particolare - ha commentato il conduttore che di Sanremo è anche il direttore artistico -, sentire questi numeri fa un certo effetto. Onestamente non avrei mai immaginato, uno lavora perché il lavoro sia apprezzato e che si traduca anche in numeri per chi ha creduto nel progetto, ma alla vigilia sinceramente non avrei mai immaginato questi dati. L'anno scorso non pensavo nemmeno di eguagliare quei dati, figuriamoci di superarli".