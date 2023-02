Albano Carrisi e l'infarto: "Ti viene...". Gelo dalla Bortone

10 febbraio 2023 a

a

a

Gelo totale a Oggi è un altro giorno. Albano Carrisi arriva nello studio del talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone dopo aver conquistato l'Italia sul palco del Festival di Sanremo e sconvolge tutti. Stavolta la sua voce poderosa (esibita all'Ariston in un inedito e spettacolare trio con Gianni Morandi e Massimo Ranieri) non c'entra.

"Colpa di Fabio Fazio". Amadeus, Egonu e Sanremo, Linus a valanga

Dalla Bortone, il Leone di Cellino San Marco ha rivelato la grande emozione che ha rappresentato per il lui il ritorno sul palco dell'amatissimo Festival: "Sento quel palcoscenico, quel momento storico, talmente importante, come un turbine dentro, è bellissimo. Faccio sempre un carico di adrenalina ed è quello che mi mantiene giovane. Certo o ti viene un infarto, e quello è già arrivato e l’ho mandato via. No, no ma arriva!".

"Quei due lì...". Morandi a un passo dal non cantare: il retroscena con Al Bano e Ranieri





La battuta ha letteralmente sconcertato la conduttrice e gli altri ospiti in studio. "Ma come arriva, Iva digli qualcosa!". chiede l'aiuto di Iva Zanicchi la presentatrice. E l'Aquila di Ligonchio, coetanea di Al Bano, prova ad alleggerire la situazione: "Ma va là. Ha avuto un piccolissimo infarto che ti ha aiutato ad essere così vitale. Quel piccolissimo disguido l’hai superato amore. Perché uno non può fare gli acuti che fai tu se ha problemi di cuore". Il riferimento di Al Bano dovrebbe essere il malore avuto nel 2016, quando era impegnato nelle prove del concerto di Natale a Roma. Immediatamente soccorso, era stato operato d'urgenza e rimesso in sesto, alla grande.