Fedez-Rosa Chemical, il big della Rai si dissocia: "Brutta pagina della tv"

Non a tutti la gag di Rosa Chemical con Fedez è piaciuta. È il caso di Roberto Sergio, direttore di Radio Rai. Sui social, dove molti hanno contestato la simulazione dell’atto sessuale in platea, Sergio ha definito quanto andato in scena "tra le più brutte pagine della televisione italiana". Ma non solo, perché il big di Viale Mazzini si è esposto dissociandosi nettamente dalla riproposizione del video su Rai Radio 1.

Una presa di posizione ben diversa rispetto a quella di Stefano Coletta. Il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, alla richiesta di un commento, si è limitato a dire: "Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez? Dico solo che ho amato molto di più quello tra Anna e Gianni Morandi". Ma incalzato Coletta ha comunque respinto la polemica: "Lavoro da trenta anni stretto al prodotto e non faccio mai valutazioni di natura politica. Nel momento in cui Amadeus ha la libertà editoriale, che condivide con me, è la libertà assegnata a ogni artista — che sia cantante, attore, conduttrice o conduttore — a segnare il percorso. È l'impianto più corretto per procedere".

E a chi chiede le sue dimissioni, ha replicato: "Rispetto alla mia poltrona mi auguro fortemente che chi fa un discorso tecnico non sia valutato politicamente. Sarebbe un errore per l'azienda perché le persone sanno discernere l'operato di un dirigente: chi conosce la mia storia conosce la mia trasparenza". Insomma, nessun dietrofront nonostante quanto andato in onda su Rai 1 durante il festival di Sanremo sia stato più volgare che mai.