Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli umilia Rosa Chemical: "Banale, terra di mezzo"

Selvaggia Lucarelli, ovvero veleno gratuito. L'ultimo obiettivo da colpire? Rosa Chemical, che ha preso parte a Ballando con le stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1.. Nel corso dell’ultima puntata, quella di sabato 1 novembre, Rosa Chemical si è confessato prima della sua esibizione, uno di quei video introduttivi in cui i protagonisti del format danzereccio parlano a ruota libera.
Il cantante ha raccontato un frammento intimo della propria infanzia, condividendo con il pubblico un ricordo personale: "Da bambino ero molto introverso, passavo molto tempo da solo, a disegnare, a scrivere, a fare musica, l’arte era il mio posto sicuro. Quando ho quattro anni i miei genitori si separano e io vivo molto tempo con mia mamma, mi sono reso conto che la mia figura era una invece che due. Ho vissuto circondato da mia mamma, da mia nonna e dall’arte, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto".
Un racconto che però non ha smosso la Lucarelli: fedele al suo stile - attaccare probabilmente per il gusto di farlo - ha commentato la clip con parole tutt’altro che indulgenti: “Ho trovato tutto un po’ stucchevole, coraggioso però un po’ costruito alla Federico Moccia. Un po’ banale, carino, ma arrivati a questo punto devi fare un salto, altrimenti rimani in quella terra di mezzo in cui non sei né il peggiore né il migliore”.
Una critica che ha spinto Rosa Chemical a rispondere senza perdere la calma ma con altrettanta fermezza: “Io non vengo qui per soddisfare le vostre esigenze, non sono quello. Io so quello che sto facendo ma conosco i miei limiti”. Touché.