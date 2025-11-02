Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli umilia Rosa Chemical: "Banale, terra di mezzo"

Selvaggia Lucarelli, ovvero veleno gratuito. L'ultimo obiettivo da colpire? Rosa Chemical, che ha preso parte a Ballando con le stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1.. Nel corso dell’ultima puntata, quella di sabato 1 novembre, Rosa Chemical si è confessato prima della sua esibizione, uno di quei video introduttivi in cui i protagonisti del format danzereccio parlano a ruota libera.

Il cantante ha raccontato un frammento intimo della propria infanzia, condividendo con il pubblico un ricordo personale: "Da bambino ero molto introverso, passavo molto tempo da solo, a disegnare, a scrivere, a fare musica, l’arte era il mio posto sicuro. Quando ho quattro anni i miei genitori si separano e io vivo molto tempo con mia mamma, mi sono reso conto che la mia figura era una invece che due. Ho vissuto circondato da mia mamma, da mia nonna e dall’arte, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto".