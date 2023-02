Lollobrigida, Alessandra Mussolini: "Piazzolla le disse che aveva 6 mesi di vita"

13 febbraio 2023 a

"Credo che la cosa più importante sia capire come è nato questo rapporto tra Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla". Alessandra Mussolini, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, nella puntata del 12 febbraio, entra nel merito della vicenda dell'eredità della grande attrice italiana che ha lasciato metà del suo patrimonio al suo giovane "assistente". "Da quanto si evince la relazione" è nata "da una cosa non vera almeno che lui non sia ancora gravemente malato. Lui disse appena conobbe Gina Lollobrigida che aveva solo sei mesi di vita", prosegue la Mussolini.

"E questo è molto importante. Questo per destare pietà ed entrare nella vita di questa attrice? Bisogna fare chiarezza su questa situazione poco chiara, un ragazzo così giovane che entra nella vita di una persona anziana come era Gina Lollobrigida, e la fa divertire con i soldi di Gina Lollobrigida, dicendo che gli mancano sei mesi di vita... Beh, io ritengo che questa sia una cosa grave", conclude Alessandra Mussolini.

Il conduttore ha mandato in onda proprio l'audio della telefonata tra Paolo Limiti e Gina Lollbrigida, in cui l'attrice si diceva preoccupata per la grave malattia di Andrea Piazzolla, malattia non meglio specificata per la quale lui non si sarebbe voluto operare".