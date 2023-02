Gina Lollobrigida, Rigau choc: "Gliela compro io la corda"

07 febbraio 2023 a

A Pomeriggio 5 grande imbarazzo per una frase pronunciata dall'ex marito di Gina Lollobrigida, Javier Rigau. Barbara d'Urso nel corso della puntata ha mandato in onda un video in cui Piazzolla, il braccio destro della Lollobrigida, raccontava di aver tentato il suicidio. Una volta finira la clip, la conduttrice ha chiesto un parere a Rigau: "Perchè facevi quella faccia quando da me Piazzolla raccontava davanti a Gina Lollobrigida del suo suicidio? Perché hai fatto quella faccia?". La risposta gela letteralmente lo studio: "Tu pensi possa spiegare le cose strane che ha fatto questo individuo? La prossima volta che mi chiama io gli compro una corda di qualità… E’ tutta una commedia…".

Prontissima la risposta della d'Urso che di fatto ha immediatamente bloccato Rigau: "Ma che cosa stai dicendo?". Rigau ha replicato indicando lo schermo su cui era andato in onda il video sbottando: "Questa è tutta una sceneggiata napoletana".

La D'Urso però ha risposto immediatamente: "A parte che le sceneggiate napoletane sono meravigliose…E non sono come queste che abbiamo visto…Tu sai cos’è una sceneggiata napoletana? Diciamo una finzione…". Infine l'affondo di Rigau: "Gina ha anche dichiarato che Piazzolla sarebbe stato minacciato dalla sua famiglia, da me e dall’avvocato con le pistole…Ma io ero in Spagna…".