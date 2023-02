Ferragni, Sallusti a valanga: "Miliardaria con la biancheria intima"

13 febbraio 2023 a

Alessandro Sallusti non ha apprezzato la 73esima edizione di Sanremo. "Se ogni anno siamo qua a discutere, vuol dire che la situazione è grave ma non è seria". Ospite di Zona Bianca nella puntata di domenica 12 febbraio su Rete 4, il direttore di Libero si rifiuta di pensare che "due miliardari viziati, con la Ferragni che ha fatto un grandissimo successo - gliene do atto e la ammiro - vendendo rossetti e biancheria intima, possa andare su un palco". Tradotto, per il direttore "finché si limita a vendere rossetti è una fuoriclasse ma non puoi metterla su un palco a fare la morale".

Di diverso parere Claudia Fusani, convinta che la kermesse rappresenti il paese reale. "Ma secondo te il paese reale è Fedez?", chiede a quel punto Sallusti per poi infierire: "È ignorante come una capra, è uno che non sa chi è Strehler, ha un solo problema, è il classico maschio italiano frustrato dal successo della moglie. Per cui deve strafare, non c'entra nulla il paese reale".

Il riferimento è chiaro: il rapper dal palco dell'Ariston ha prima strappato la foto del viceministro Galeazzo Bignami, poi ha lanciato un appello a favore della legalizzazione della cannabis. E infine ha mimato un rapporto sessuale e baciato Rosa Chemical.Il tutto sulla tv pubblica e davanti a milioni di italiani.