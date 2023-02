Otto e Mezzo, Sallusti zittisce Travaglio: "Non fare il solito gioco"

13 febbraio 2023 a

Palazzo Chigi ha ritirato la costituzione a parte civile nel processo Ruby Ter in cui Silvio Berlusconi è imputato. E lo ha fatto speigando in una nota i motivi: "La Presidenza del Consiglio informa di avere in data odierna dato incarico all’Avvocatura dello Stato perché revochi la propria costituzione di parte civile nel processo penale c.d. ’Ruby ter’ a carico - fra gli altri - del Sen. Silvio Berlusconi. La costituzione era stata disposta nel 2017 dal Governo Gentiloni, un Esecutivo a guida politica, in base a una scelta dettata da valutazioni sue proprie, in un momento storico in cui non erano ancora intervenute pronunce giudiziarie nella medesima vicenda.



