Alessandra Ghisleri inchioda il Pd: "Quando facevamo i sondaggi..."

14 febbraio 2023 a

a

a

Alessandra Ghisleri, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, nella puntata del 13 febbraio, fa una prima analisi del risultato delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio, dove ha trionfato il centrodestra. Attilio Fontana, infatti, è stato confermato presidente della Regione Lombardia con il 54,67 per cento delle preferenze, pari a 1.774.477 voti e staccando di oltre venti punti Piefrancesco Majorino, sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, che si è fermato al 33,93 per cento (1.101.417 voti). E Francesco Rocca sarà il nuovo governatore del Lazio grazie al 53,88 per cento delle preferenze e a sua volta staccando di oltre 20 punti percentuali Alessio D’Amato, sostenuto dal centrosinistra, arrivato al 33,5 per cento.

Meloni ridicolizza la sinistra: dopo il voto... la "foto" clamorosa | Guarda

"Da quello che si vede manca una presenza della sinistra e del centrosinistra", osserva la direttrice di Euromedia Research. "E un po' i motivi sono stati detti, ad esempio c’è stata una comunicazione confusa tra le due Regioni, secondariamente non è stata sufficientemente reclamizzata questa elezione. Quando facevamo le rilevazioni per i sondaggi in molti non sapevano che ci sarebbero state le elezioni". Questo, conclude la Ghisleri, "è un dato fondamentale che si è evidenziato sia nel Lazio e che in Lombardia".