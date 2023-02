Le Iene, Belen Rodriguez da censura: "Hai voglia di limonare?"

15 febbraio 2023 a

a

a

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez al Festival di Sanremo 2023 è già una delle immagini iconiche che resteranno di quest'anno ed inevitabile diventa ritornare sull’episodio, ora che proprio l’artista piemontese fa il giro di radio e tv con diverse ospitate, richiestissimo com’è.

Ieri sera - martedì 14 febbraio -, infatti, era presente in studio a Le Iene, il programma di Italia 1 di approfondimento e attualità, tra i più seguiti. Così anche la padrona di casa, Belen Rodriguez, ha lasciato che Rosa Chemical interpretasse prima il suo brano sanremese, Made In Italy (provocatorio e inneggiante una sana libertà sessuale), dopodiché ha stuzzicato il cantante: “Volevo chiederti se per caso avessi voglia di limonare qualcuno, abbiamo tre baci gratis qua”. Manuel, vero nome del cantante, è stato al gioco e ha subito puntato il dito sul comico Max Angioni, il quale, spaventato, ha fatto il finto tonto. Nonostante fosse la sera di San Valentino, il povero Max ha preferito restare senza baci, almeno in diretta tv nazionale.

Che sia stata una provocazione, una frecciata o semplicemente un momento di scherzo, resta l’onda alta in questo momento di Rosa Chemical, acclamato e cercato da tutti per l’enorme clamore suscitato nella città dei fiori. Tutto grasso che cola per la promozione del suo singolo e del futuro album. Cosa che, al contrario, non si può dire per l’altro “baciato”, cioè Fedez. Gli strascichi di quel gesto pare abbiano avuto un impatto strisciante sul suo rapporto di coppia con la moglie Chiara Ferragni.

Frizione nata subito sul palco dell’Ariston e poi proseguita con un misterioso silenzio social del rapper, il quale ha praticamente desertificato il suo profilo Instagram, solitamente pieno di contenuti. A questo, fa eco invece, il profilo della Ferragni, pieno di stories e focalizzato soprattutto sui figli, Leone e Vittoria. È ipotizzabile, dunque, che la fashion blogger non abbia gradito il modo in cui il marito ha preso una scena che, invece, doveva essere sua? È presto per dirlo, per capire se sia crisi vera o solo litigio, ma il mare di coppia, dopo Sanremo, è molto agitato