Onlyfans, l'infermiera sexy rivela: "Cosa faccio davanti alla telecamera"

"Ho iniziato durante il lockdown, è stato molto naturale": a parlare è Matilde, creator di Onlyfans, che ieri è stata ospite di Veronica Gentili nello studio di Controcorrente su Rete 4. Non è la prima volta che si parla di questa piattaforma, soprattutto nell'ultimo periodo: sempre più persone raccontano le proprie esperienze con Onlyfans, spesso confessando di guadagnare cifre molto alte per i loro contenuti. Qualcun altro lascerebbe addirittura il proprio lavoro per dedicarsi completamente a questa piattaforma.

"Adoro il lavoro dell'infermiera ma lavorare su OnlyFans mi ha dato nuove prospettive", ha spiegato Matilde, studentessa star di OnlyFans. Che poi ha parlato anche di un ruolo specifico che talvolta ricopre sulla piattaforma: "Faccio anche la fidanzata online e vogliono passare del tempo con me". Tra gli ospiti della trasmissione anche l'attivista Maria Rachele Ruiu, che ha detto: "Mi preoccupa l'immagine che stiamo dando. Usufruire della pornografia in maniera esagerata fa diminuire l'empatia verso la violenza".

Spesso, inoltre, parlando di Onlyfans, si finisce per parlare indirettamente di prostituzione. L'argomento è stato affrontato dalla giornalista Sabrina Scampini sempre a Controcorrente: "Il fenomeno della prostituzione deve essere gestito. C'è chi è costretto a farlo ma c'è anche chi lo fa in maniera consensuale".