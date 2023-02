Dritto e Rovescio, Del Debbio: "Perché non vi credono più", schiaffo ai politici

16 febbraio 2023 a

a

a

Paolo Del Debbio, nel suo Dritto e Rovescio, da tempo dà molto spazio al racconto delle periferie, del disagio che si vive in certe zone di molte città. E nella puntata in onda su Rete 4 giovedì 16 febbraio non fa eccezione: un ampio focus di Dritto e Rovescio è dedicato proprio a quello, alle periferie e al degrado con cui devono convivere.

Ma non solo. Perché Del Debbio apre la puntata con il consueto monologo fuori dallo studio. In questo caso, appunto, in una zona periferica. E il conduttore non fa sconto alcuno, con un duro attacco alla classe politica, tutta.

Nelle immagini vengono mostrate immagini desolanti, di spazzatura, degrado e incuria. "Abbiamo una settimana politica alle spalle importante - esordisce Del Debbio -. Ci sono state le elezioni dove ha vinto il centrodestra sia in Lazio sia in Lombardia ma con un'affluenza molto, molto bassa: ha votato un italiano su tre. E ci si chiede, ci si interroga: come mai vanno pochi a votare? Perché? Quali sono le cause?", rimarca il conduttore.

"Del Debbio? Me ne fott***": David Parenzo sbrocca contro il collega

"Poi uno viene in un posto come questo e le cause le scopre subito, perché uno non ci crede più - riprende -. Molte persone soprattutto che abitano in periferia non ci credono più che la politica intervenga. Spaccio di droga, risse alla sera, problemi per i cittadini anche a fare un passo fuori di casa perché non si sentono sicuri. Tutta una serie di situazioni che sono totalmente intollerabili", conclude Paolo Del Debbio il suo atto d'accusa.