Dritto e rovescio, Senaldi: "Reddito? Cosa abbiamo scoperto"

"Abbiamo scoperto che diamo il reddito di cittadinanza anche ai Casamonica fra un po'": Pietro Senaldi, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha parlato del sussidio tanto caro al Movimento 5 Stelle. Una misura che con il governo di Giorgia Meloni andrà progressivamente a scomparire. Nel corso della trasmissione, si è parlato soprattutto del reddito nei campi rom. A tal proposito il condirettore di Libero ha detto: "Noi pensavamo di dare il reddito di cittadinanza a persone che poi andavano a lavorare in nero e adesso abbiamo scoperto che lo diamo a persone che poi hanno decine di migliaia di euro in contanti senza avere uno stipendio, è lecito sospettare che non se li siano presi legalmente".

"Quindi noi diamo il reddito di cittadinanza anche per rubare - ha proseguito Senaldi -. Così uno può prendere e andare a rubare tranquillamente, non solo fare il lavoro nero". Ecco perché, secondo lui, alla fine "non sarà un disastro nei campi rom senza reddito di cittadinanza". Di recente, tra l'altro, si è parlato di questo sussidio dopo che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Il motivo? Il requisito dei 10 anni di residenza necessario per accedere al reddito di cittadinanza violerebbe il diritto dell’Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, residenti e protezione internazionale.