Dritto e Rovescio, trema Letizia Moratti: chi si scatena da Del Debbio

Una puntata molto politica, quella di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4. E non può essere altrimenti, dopo il voto delle regionali e con il caso dello stop alle auto a benzina e diesel deciso dall'Europa. E così, a ridosso della diretta, filtrano le indiscrezioni su cosa vedremo nella puntata di giovedì 16 febbraio.

Si parte da un'intervista al presidente del Senato, Ignazio La Russa, che farà il punto sull'attualità politica e, probabilmente, anche sul Festival di Sanremo, sul quale ha già espresso tutte le sue perplessità. Poi un lungo focus sulla sicurezza nelle città italiane dopo le ultime aggressioni che potrebbero spingere il governo a prendere provvedimenti. Dunque, come detto, la discussione sulla decisione "green" su auto e motori di Bruxelles.

Per quel che riguarda il capitolo-regionali, con la vittoria del centrodestra, nettissima, in Lazio e Lombardia, ecco che tra gli ospiti ci sarà Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, che negli ultimi giorni ha cannoneggiato contro Letizia Moratti, candidata in Lombardia con il Terzo Polo di Carlo Calenda ed uscita dalla disputa elettorale con le ossa rotte, sotto al 10 per cento. E insomma, si attendono nuovi affondi della Ronzulli contro Moratti.

Quindi un approfondimento sul reddito di cittadinanza e sui nuovi metodi per spingere al lavoro chi percepisce l'assegno grillino. Per ultimo un focus sulla cultura islamica in Italia e sul ruolo a cui vengono relegate le donne. Da Del Debbio, oltre a Ronzulli, anche Simona Malpezzi, Michele Gubitosa, Isabella Tovaglieri e Luigi De Magistris. Appuntamento in prima serata su Rete 4.