Otto e Mezzo, Gentiloni in studio? Flop-Gruber: un'amara sorpresa

18 febbraio 2023 a

a

a

Un'ospitata annunciata in pompa a magna, più volte nei giorni che la hanno preceduta. Si parla dell'ospitata di Paolo Gentiloni a Otto e Mezzo. Il commissario all'Economia Ue, infatti, era nel salottino di Lilli Gruber a La7 nella serata di venerdì 17 febbraio.

Intervista certo di peso che però non ha giovato granché agli ascolti. Infatti il verdetto dello share parla chiaro: Otto e Mezzo con Gentiloni in studio ha fatto segnare il 6,2% di ascolti, insomma nessun sussulto, anzi una puntata sotto alla media. D'altronde, il "grigio" Gentiloni non ha certo fama di ospite scoppiettante.

Tant'è, il risultato ha comunque permesso a Lilli Gruber di battere la sua diretta competitor, ossia Barbara Palombelli, in onda nella stessa fascia oraria su Rete 4 con Stasera Italia, che si è fermato al 4,9 per cento.

"Non esageriamo, Draghi era forte ma la Meloni...". Gentiloni gela la Gruber

Gentiloni dalla Gruber, per inciso, si è iscritto alla "sottosezione Pd" che elogia Giorgia Meloni. Dopo Stefano Bonaccini ed Enrico Letta, le cui affermazioni sul premier hanno fatto ribollire parte del partito, anche Gentiloni ha ammesso che in questi primi mesi di governo siano state fatte "mosse utili" dal punto di vista del bilancio. E ancora, ha confessato come fosse stato sopravvalutato l'anti-europeismo di questo esecutivo, certo critico nei confronti di Bruxelles ma non pronto a battaglie e barricate così come era stato descritto nel corso delle "campagne terroristiche" che avevano preceduto (e seguito) le elezioni politiche di settembre 2022.