Lo show dei record, Gerry Scotti: "Storia di sofferenza", come funziona in tv

Tutto pronto per il ritorno de Lo show dei record, su Canale 5 domani sera, domenica 19 febbraio. Alla conduzione, per la quarta volta, l'inossidabile Gerry Scotti, colonna di Mediaset. Il menù è sempre lo stesso: si tenteranno imprese memorabili, buone per entrare nel Guinness dei Primati.

E il conduttore, a ridosso del ritorno con la trasmissione, parla del suo show a Tv Sorrisi e Canzoni, svelando particolari inediti sulle imprese e sui protagonisti de Lo show dei record.

"Dietro ogni record c’è una storia unica, spesso di sofferenza", premette Gerry Scotti. Insomma, il programma non è poi così leggero come appare, o meglio non sempre. Tanto che il conduttore ammette: "In alcuni casi è anche commovente, descrive la forza, la perspicacia e l’ostinazione di molte persone".

Gerry Scotti ha poi rivelato qual è il concorrente che più di tutti gli è rimasto nel cuore: si tratta di un uomo americano affetto da Sla che ha scalato una piramide di 12 metri nonostante la malattia.

Quindi il conduttore ha anche ammesso che in certi momenti si è trovato davanti a scene che lo hanno impressionato, che lo hanno lasciato basito: "Quando vedo quelli che si infilano i chiodi nella lingua o cercano di fermare la lama di una motosega con la bocca resto senza parole". E ancora: "Mi fanno impressione, si nota anche dalla mia faccia", conclude Gerry Scotti.