Gerry Scotti, il palo pieno di grasso: cose da pazzi in tv

18 febbraio 2023 a

a

a

Un gradito e atteso ritorno a Mediaset: infatti Gerry Scotti si riprende la domenica sera su Canale 5. Infatti, per la quarta volta il mitico Gerry torna a condurre Lo show dei Record, che inizierà domani, domenica 19 febbraio, il tutto dallo Studio 11 di Cologno Monzese.

Ogni settimana, uomini e donne da tutto il mondo, sfideranno i loro limiti con l'obiettivo di entrare nel Guinness World Records 2023. Non solo le prove dei concorrenti: Gerry Scotti, infatti, racconterà anche le loro vite, le particolarità dei personaggi che animeranno lo studio.

Le prove anche in questa edizione si svolgeranno in esterna, all'Autodromo di Monza, il tempio dei ferraristi e della Formula 1. A raccontare e ad assegnare il bollino di "record" in esterna ci sar Umberto Pelizzari, il campione di apnea che nel corso della sua carriera ha collezionato diversi record mondiali. A convalidare successivamente gli eventuali record i giudici spediti direttamente dal quartier generale londinese: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre con l’Ambassador Marco Frigatti, una figura legata a doppio filo al programma.

"Come sono morti i miei genitori": Gerry Scotti in lacrime, un trauma devastante

In questa edizione de Lo show dei record, tornerà dopo molti anni anche la prova del Palo Grasso: si tratta di un palo lungo 12 metri, disposto in orizzontale e del tutto cosparso di grasso, che i concorrenti dovranno percorrere senza cadere nel minor tempo possibile. Chi nel corso delle puntate farà il miglior tempo, all'ultimo appuntamento della stagione sfiderà direttamente Antonino Papa, che detiene questo peculiare Guinness ormai dal 2015.