Boomerissima, rumors clamorosi su Alessia Marcuzzi: "La Rai ha già deciso"

A San Valentino l’amore si celebra, su Rai 2, con un ritorno al passato. È attesa per questa sera, infatti, la puntata extra, la quinta, di Boomerissima, il varietà di Alessia Marcuzzi che ha ottenuto il primo successo inaspettato di questo 2023 televisivo. I dati di ascolto, in costante crescita puntata dopo puntata, hanno avuto l’engagement di un pubblico vasto, caratterizzato dai più giovani e dai più maturi. L’ultimo appuntamento, prima di questa estensione, ha fatto registrare 1milione 72mila telespettatori, con il 6.5% di share.

Come sempre, il programma metterà a confronto due categorie: i boomers e i millennials. Faranno parte della prima il comico lombardo Andrea Pucci, il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, la showgirl e icona nazionale Valeria Marini e, infine, l’attrice e comica Lucia Ocone.

I componenti del team più giovanile, invece, saranno Brenda Lodigiani, il cantante Andrea Dianetti e l’attrice Ilenia Pastorelli. Tra gli ospiti speciali, invece, ci saranno Piotta e Tancredi, quindi Enrico Brignano e Marco Masini per le categorie “mito” e per il gioco umano. Il programma di Alessia Marcuzzi, però, non chiuderà i battenti nella serata dell’amore, perché, dato il suo successo, una seconda stagione sarà prevista per il prossimo autunno.

Per la conduttrice, ex-volto storico Mediaset, un successo importante, che le è già valso la chiamata di Fiorello per l’edizione sanremese di Viva Rai 2 e che le apre le porte ad altre possibili conduzioni future dei programmi di punta non solo di Rai 2, ma di tutti i canali dell’azienda di Stato. La stessa Marcuzzi ha voluto dedicare un post Instagram proprio a Fiorello: “#vivaraiduevivasanremo è stata la mia casa notturna per questa settimana. Grazie Fiorello, quanto talento che hai dentro quel corpo e quella testa, ma io dico? Tutto insieme come fai a reggerlo? È troppo, è illegale!!! Forse sei davvero Batman”.