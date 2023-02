Verissimo, il dramma di Levante: "Un buio eterno"

18 febbraio 2023 a

a

a

Dopo l’esperienza di Sanremo 2023, Levante si è raccontata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo su Canale 5. Parlando del fatto che non ci sono state donne sul podio, la cantante ha detto: "Mi è dispiaciuto moltissimo ma lì c’è un discorso a priori. Su 28 artisti non so quante fossero le donne, ma sempre troppo poche. Per questo è facile che il podio sia composto da soli uomini”.

"Tutta la vita". Al Bano, le parole choc su Romina Power. gelo dalla Toffanin

“Chi, come me, ha affrontato temi diversi, non ha colpito nel segno. Sono però certa che Sanremo sia una vittoria per tutti, avendo la chance di raggiungere un numero tale di persone”, ha continuato Levante. Che poi ha affrontato anche il tema della depressione post partum. “Non puoi dire da che mondo è mondo a una madre che lo è per la prima volta. Lo avranno fatto miliardi di donne prima, ma tu sei la prima per te”, ha spiegato l'artista.

Iacchetti in lacrime dalla Toffanin: il video che lo fa crollare | Guarda

Alla fine ad aiutarla è stata la musica: “La musica mi ha sempre salvata”. La canzone portata a Sanremo, "Vivo", parla proprio di questo. “Si è trattato di un momento di transizione e alle neo mamme o future madri voglio dire che poi si rinasce e si diventa più forti. Da quel buio, che sembra eterno, si esce. Io l’ho superata con la vicinanza di Pietro, sebbene vi sia una solitudine da vivere e che gli altri non possono capire”.