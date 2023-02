Gasparri-Telese, caos e insulti in tv: "Fallo da Giletti!", "Sei ridicolo"

20 febbraio 2023 a

Caos in studio da Myrta Merlino. Ospiti de L'aria che tira, su La7, nella puntata del 20 febbraio, Maurizio Gasparri e Luca Telese "se le sono date di santa ragione" sul Superbonus. Il vicepresidente del Senato di Forza Italia prima se l'è presa con l'imprenditore Piraino che continua a interromperlo: "Gli incentivi fiscali per le ristrutturazioni li ha inventati il centrodestra, il governo Berlusconi. È così. Posso parlare o sto in Questura? Rispondo alla domanda, stia calmo e non faccia l'aggressivo e il maleducato! Va beh, fate casino".

Poi se la prende anche con il giornalista. "Noi abbiamo inventato gli incentivi, come funzionava? Tu ristrutturavi casa, c'era un tetto alla cifra e poi spalmavi questo costo in dieci anni. Questi incentivi ci sono ancora. Poi è arrivata questa proposta affascinante. Conte che diceva fate gratis tutto". Viene ancora una volta interrotto: "Se dovete parlarmi sopra... Si è gonfiata una massa di soldi che rischia di essere messa a debito pubblico. Quindi bisogna mettere ordine".

Qui, lo scontro tra Gasparri e Telese a L'aria che tira

"Può arrivare alla mia domanda?", gli chiede la conduttrice. "Non l'ha nemmeno ascoltata", ribatte Telese, "ha fatto la lectio magistralis". "Ci conosciamo da trent'anni quindi a me le tue lezioncine proprio no, le fai da Giletti", risponde Gasparri. "È ridicolo scusa, con tutto il rispetto, hanno appena cancellato la cessione del credito e il superbonus", lo incalza Telese. "Ridicolo sarai tu. Mi continui a parlare sopra". E ancora, aggiunge il senatore azzurro: "Dobbiamo riparare gli errori asinini dei grillini. Dobbiamo fare degli interventi che mettano a riparo i conti. Non si può abolire dalla sera alla mattina il superbonus e con i ministri e i parlamentari stiamo lavorando per garantire crediti seri. Questa è la serietà". "Parla con i tuoi colleghi di partito, parla con Mulè", chiosa Telese.