Stasera tutto è possibile, rovinosa caduta in studio: attimi di panico

21 febbraio 2023 a

a

a

Ahia. Una terribile caduta in tv per Vincenzo De Lucia, nel corso dell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2. L'imitatore si è infatti presentato in studio nei panni di Mara Venier, in mano una torta che sarebbe dovuta arrivare a Stefano De Martino, o meglio al suo volto. Tutto il contrario: il conduttore infatti è riuscito a spiaccicarla sul volto dell'imitatore.

A quel punto De Lucia è tornato in studio con una seconda torta e si è messo ad inseguire De Martino, indossando tra l'altro scarpe con tacco alto. Risultato? È scivolato in modo disastroso su quel che restava della precedente torta alla panna, che si trovava sul pavimento dello studio.

La caduta, così come si può vedere nel video qui in calce, non è stata di poco conto, tanto che in studio era evidente la preoccupazione di De Martino, Marco Mazzocchi e Biagio Izzo. Comunque sia, De Lucia è riuscito a rialzarsi per poi "riparare" dietro le quinte, correndovi di fretta e furia. Insomma, una brutta botta e tanto spavento, ma non ci sono state gravi conseguenze.

Come fa notare TvBlog, la scena ha ricordato da vicino l'infortunio subito da Massimo Boldi a Scherzi a parte, nel lontano maggio 2002, quando durante le registrazioni cadde mentre eseguiva un balletto con Teo Teocoli. In quell'occasione, Boldi si ruppe la spalla e fu soccorso in una clinica milanese.