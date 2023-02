Quarta Repubblica, Sallusti smonta Conte: "Sono tutti impazziti?"

21 febbraio 2023 a

Botta e risposta esilarante tra Alessandro Sallusti e Giuseppe Conte sul Superbonus da Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, nella puntata del 20 febbraio. "Tutti gli italiani erano felici che era stato trovato un metodo per far crescere l’economia però è stato scoperto che tutto questo era frutto di un doping", tuona il direttore di Libero: "Vogliamo provare a vincere le Olimpiadi senza doparci? Quando tutti gli economisti, accertata la verità, hanno detto che qui salta lo Stato possiamo ammettere che qualcosa è sbagliato?".

E il leader del Movimento 5 stelle prova a difendere quella misura: "Non si scherza con questa comunicazione manipolativa, è una misura che non tocca il debito, è stato un volano per le costruzioni": E ancora: "Perché non si crea un buco? È una misura che al limite impatta sul deficit". Quindi Sallusti lo incalza: "Allora siamo di fronte a un complotto contro di lei? Sono tutti impazziti allora? Si stanno inventando un buco di bilancio?”.

Conte è in difficoltà: "È irresponsabile che il presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia dicano che abbiamo un buco nei conti dello Stato! È falso, il falso in bilancio è un reato”, risponde. "Un governo responsabile non è che la sera chiude tutto un meccanismo, ma si predispone per trovare una soluzione".

Il direttore di Libero prosegue: "Non ammettere che forse qualcosa non ha funzionato e sarebbe bene rivederlo velocemente mi preoccupa, perché se lei fosse ancora presidente del Consiglio ci saremmo schiantati".

Infine, Sallusti zittisce Conte quando il leader del M5s sbotta dice che "il governo che blocca i bonus vuole incrementare le spese militari": "L’ultimo governo che ha aumentato le spese militari è stato il suo e non c’era una guerra in corso".