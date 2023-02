L'aria che tira, Moni Ovadia: "Berlusconi ha ragione", Myrta Merlino di sasso

21 febbraio 2023 a

Moni Ovadia è contrario alla guerra, contrario al sostegno militare dell'Ucraina e la pensa come Silvio Berlusconi sul presidente Zelensky. "L'atteggiamento di Zelensky è un grande problema", dice in collegamente con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 21 febbraio, "ormai questa è una guerra della Nato e principalmente degli Stati Uniti ed è inutile tentare degli slalom per dimostrare che non è così". "Per la prima volta non mi sono sentito di contestare, come ho sempre fatto, il presidente Silvio Berlusconi (che aveva criticato Zelensky restio a sedersi a un tavolo per negoziare con Putin, ndr). E apprezzo le parole di Gasparri. Che ha detto una cosa importante: l'Europa che ci sta a fare se Biden bypassa l'Europa? Su questa linea di armare, armare, armare, si va verso un eccidio spaventoso, a fiumi di sangue".

"Bisogna tentare le vie diplomatiche. Vorrei ricordare che Gorbaciov disse che due presidenti degli Usa hanno disatteso le loro promesse di non allargare la Nato, cioè si sono comportati da bugiardi. Di chi ci si fida se due presidenti hanno detto una menzogna vergognosa?", prosegue Moni Ovadia, che viene continuamente interrotto da Antonio Caprarica, con il quale si accende il dibattito: "Bisogna ripartire dal riconoscimento dell'estrema complessità della situazione. Io apprezzo le certezze di Caprarica, la mia è solo una opinione. E ci sono ricostruzioni diverse dalla sua".

"Non è la verità dei fatti", sottolinea Caprarica. "La Nato non è il patto di Varsavia, è una libera associazione alla quale i Paesi che si sentono più minacciati dalla Russia hanno chiesto di aderire. Questa è la verità dei fatti".